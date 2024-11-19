فرع جامعة شرق لندن بالعاصمة الإدارية يفتح أبوابه لقبول طلاب جدد

كتب- عمر صبري:

أعلنت الجامعات الأوروبية في مصر "EUE" بالعاصمة الإدارية الجديدة عن فتح باب القبول للفصل الدراسي الثاني بفرع جامعة شرق لندن المستضاف بمقر الجامعات الأوروبية في مصر وذلك بمقر الجامعة بالعاصمة الإدارية.

وبحسب بيان، تستضيف الجامعات الأوروبية في مصر "EUE" فروع لجامعات من التصنيفات الأولى على مستوى العالم ومنها فرع جامعة شرق لندن، وهي جامعة حكومية عريقة ويرجع تاريخ إنشائها لأكثر من 125 عاما، وهي الجامعة الحاصلة على المرتبة الأولى في المملكة المتحده لإكتساب الطلاب للمهارات المطلوبة للتوظيف (استبيان الطلاب الوطني 2024)، والمرتبة الثالثة في لندن في استبيان الرضاء الطلابي للتعليم والتعلم (دليل الجامعات جارديان 2025)، وجامعة العام 2025 لجودة التدريس (دليل الجامعات من تايمز صنداي تايمز).

برامج أكاديمية متميزة ومتوافقة مع سوق العمل

يقدم فرع جامعة شرق لندن مجموعة واسعة من البرامج الأكاديمية حيث تمنح درجات البكالوريوس في عدد 15 برنامجاً متميزاً والتي تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي، من بين هذه التخصصات برامج العلاج الطبيعي والعلاج الطبيعي الرياضي لأول مرة في مصر، والذي تتميز به جامعة شرق لندن، حيث يتم تصنيف هذا القسم بالجامعة من بين أفضل 3 جامعات لهذا التخصص في لندن ، حيث سيكون هذا البرنامج بمثابة باب للجامعة للدخول في مجال العلاج الرياضي في مصر وأفريقيا.

كما تشمل التخصصات الأخرى المطلوبة تخصصات شبكات الأمن السيبراني، إلى جانب برامج في مجالات الإبداع والإبتكار مثل تخصصات الرسوم المتحركة، وتصميم الجرافيك، وتصميم الموضة والأزياء، وصناعة الأفلام، والإعلام والإتصالات والإنتاج الإعلامي، والصحافة، والدعاية والإعلان، والفنون الجميلة، بالإضافة إلى إدارة الموارد البشرية، والتسويق.

وتُمنح الدرجات العلمية من الجامعة الأم مباشرة حيث إنها تتولى الإشراف الإكاديمي ومعايير جودة التعليم ومنح الدرجات العلمية للطلاب في جميع البرامج التي يقدمها الفرع في مصر طبقا لما هو مقدم في الجامعة الأم بلندن.

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