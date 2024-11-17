تشجيع الطلاب على الإبداع.. توجيهات جديدة من رئيس جامعة حلوان الأهلية

كتب- عمر صبري:

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان الأهلية، خلال ترؤسه اجتماع مجلس لجنة تيسير الأعمال بالجامعة، على ضرورة تطوير المنظومة التعليمية والاهتمام بالأنشطة الطلابية لتعزيز مكانة الجامعة.

وشدد الدكتور قنديل، خلال اجتماعه مع منسقي البرامج، على أن كافة إمكانيات الجامعة متاحة لخدمة جميع البرامج، مؤكداً أن جامعة حلوان الأهلية هي جامعة برامج لذا فأن القاعات والمدرجات والمعامل يجب أن تُستخدم وفق جدول موحد يراعي سير العملية التعليمية.

وأكد رئيس جامعة حلوان الأهلية على أهمية تطبيق نظام التعليم المدمج في المقررات النظرية، وتشجيع الطلاب على الإبداع والابتكار، مع ضرورة تفعيل نظام تقييم الطلاب للعملية التعليمية.

كما شدد على أهمية توفير المحتوى التعليمي على المنصة الإلكترونية ضمن نظام الكتاب التفاعلي.

وخلال جولته التفقدية لمتابعة سير امتحانات الميدترم، استمع الدكتور قنديل إلى آراء الطلاب والتحديات التي تواجههم، مؤكداً حرص الجامعة على تذليل كافة العقبات التي تعترض مسيرتهم التعليمية.

وناقش دور منسقي ومسجلي البرامج في الإرشاد الأكاديمي. كما أكد على ضرورة تمكين الطلاب من اللغات الأجنبية ومهارات الحاسب الآلي، وتطوير المقررات الإلكترونية تماشياً مع التوجه نحو التعليم الرقمي.

واختتم الدكتور قنديل حديثه بالتأكيد على أهمية تدريب الهيئة المعاونة وفق معايير محددة لتحقيق رؤية الجامعة كمؤسسة تعليمية ذكية من الجيل الرابع، مع التركيز على وضع خرائط منهجية وتطوير المقررات الدراسية لتعزيز القدرة التنافسية للجامعة.

اقرأ أيضا:

مفتي الجمهورية السابق: يجوز زواج المرأة بدون ولي في هذه الحالة

هل تنوي وزارة التموين رفع أسعار الخبز؟ الوزير يُجيب

تذكرة ومدة العلاج.. قرار جديد لـ"هيئة الدواء" بشأن صرف "جواهر مخدرة" للمرضى

الأحد المقبل.. طرح شقق تمويل عقاري في مدينة العبور- شروط

غدًا.. فتح باب حجز الوحدات السكنية ضمن "سكن لكل المصريين 5" لهذه الفئة