على رأسهم طلاب التعليم المفتوح.. هذه الفئات محرومة من التصويت في انتخابات الاتحادات الطلابية 2024

كتب- عمر صبري:

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه يسمح للطلاب الاشتراك في انتخابات الاتحادات الطلابية التي من المقرر انطلاقها الخميس.

وأضافت، بحسب قرار اللجنة العليا لمتابعة الانتخابات الطلابية أن السماح بالمشاركة متاح ولكن بشرط أنه لم يسبق للطالب أن وقع عليه أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة 183 من لائحة القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات أو تقرر إسقاط أو وقف عضويته بأحد الاتحادات الطلابية أو لجاتها

لم يسبق أن حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية.

وأكدت أنه يحق لطلاب الانتساب والتعليم المفتوح والوافدين وطلاب الدراسات العليا المسددين للرسوم الدراسية ممارسة أوجه النشاط الخاص بالاتحاد دون أن يكون لهم حق الانتخاب أو الترشيح.

ووفقًا للجدول الزمني المُعتمد من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تم فتح باب الترشح يوم 14 نوفمبر الجاري، وإعلان الكشوف المبدئية يوم 17 نوفمبر، وتلقي طلبات الطعون يوم 18 نوفمبر، وفحص الطعون يوم 19 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 20 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 21 نوفمبر، وتقام انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 24 نوفمبر.

وتقام جولة الإعادة يوم 25 نوفمبر، ثم تقام انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 26 نوفمبر، وتقام انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 27 نوفمبر، على أن تنتهي الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 28 نوفمبر 2024.

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