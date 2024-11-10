صور- ننشر تفاصيل قافلة جامعة القاهرة الطبية إلى مركز الواحات البحرية

كتب- عمر صبري:

أطلقت جامعة القاهرة قافلة تنموية شاملة، بمركز الواحات البحرية بالجيزة، استمرت 3 أيام، ضمت نخبة من الكوادر المتميزة بالجامعة في مختلف التخصصات، وقدمت القافلة خدماتها الطبية والبيطرية والتوعوية، واستفاد منها أكثر من ٣٤١٤ مواطنا بمركز الواحات، حيث تم الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان، كما تم إجراء عمليات جراحية من عمليات اليوم الواحد، وتم تحويل الحالات الحرجة لاستكمال علاجها بمستشفيات الجامعة.

وبحسب بيان، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، إن القافلة تتم في إطار مساهمة جامعة القاهرة، ومشاركاتها الفعالة في المبادرات الرئاسية، بالتعاون مع التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، ومبادرة حياة كريمة، ومحافظة الجيزة، وبنك الكساء المصري.

وقال رئيس الجامعة إن القافلة واصلت أعمالها في الفترات المسائية لتحقيق أعلى استفادة لأكبر عدد من المواطنين، مشيرا إلى أن القافلة ضمت تخصصات طبية متعددة شملت، جراحة عامة، وجراحة أطفال، والرمد، والجلدية، وأنف وأذن وحنجرة، وطب الأطفال، وأمراض الدم والنساء والتوليد، والباطنة، والعظام، والأسنان، وعلاج طبيعي، و تمريض.، بمشاركة نخبة متميزة من أساتذة الجامعة في هذه التخصصات.

وأوضح عبد الصادق أن تقرير إنجازات القافلة كشف عن استفادة ١٤٤٦ من أهالي مركز الواحات البحرية فى اليوم الأول، حيث قدم القطاع الطبي خدماته لما يقرب من ٧٥٠ حالة ما بين كشف وتشخيص وعمل ٤ عمليات جراحية من عمليات اليوم الواحد، فيما استفاد من الخدمات التوعوية ما يزيد على ٧٠٠ مواطن، تم التواصل والالتقاء بهم داخل أروقة مستشفى الواحات البحرية و٣ مدارس بمدينة الباويطي وتشمل الجوانب الصحية والبيئية والتصدي لبعض الظواهر الاجتماعية السلبية لطلاب المدارس.

وقدمت القافلة خدماتها في اليوم الثاني لنحو ١١٠٧ مواطنين من أهالي مركز الواحات البحرية.

واختتمت أعمال القافلة الشاملة بالواحات بتقديم الخدمات لأكثر من ٨٠٠ مواطن ما بين خدمات صحية وخدمات توعوية وتثقيفية وتنمية بشرية لأهالي المركز.



وقدمت القافلة خدماتها البيطرية بالوحدة البيطرية بقرى مركز الواحات البحرية من كشف وتشخيص وعلاج وتدخلات جراحية وصرف الأدوية بالمجان مع التركيز على الجانب التوعوي لمزارعي القرية فيما يخص الثروة الحيوانية والداجنة وقدمت القافلة البيطرية خدمات كشف وتشخيص وعلاج لعدد ٩٥٠ حالة بيطرية من دواب ودواجن وأبقار وأغنام وماعز، مع تقديم كافة الخدمات البيطرية لأصحاب الحالات البيطرية.