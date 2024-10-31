الكفاءة أبرزها.. رئيس جامعة بورسعيد يحدد معايير اختيار المتقدمين للعمل بالتعاون الدولي

كتب - عمر صبري:

شهدت جامعة بورسعيد، برئاسة الدكتور شريف صالح رئيس الجامعة، وبحضور الدكتورة راوية رزق نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أمل خليل المشرف على قطاع التعليم والطلاب، وأسامة المصيلحي أمين عام الجامعة، المقابلات الخاصة بالمتقدمين للعمل بإدارة التعاون الدولي من مختلف كليات الجامعة.

أوضح رئيس الجامعة أن هناك شروطًا يجب توافرها في المتقدمين من أعضاء هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة أو الإداريين المعينين بالجامعة، من أبرزها: إجادة اللغة الإنجليزية محادثة وكتابة، ويفضل إتقان أكثر من لغة، وإجادة استخدام التكنولوجيا، وأن يكون المتقدم من ذوي الخبرة في مجال العلاقات الدولية.

وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة تسعى إلى أن يكون لكل كلية إدارة للعلاقات الدولية، وأيضًا إدارة للعلاقات الدولية في كل قطاع بالجامعة، بالإضافة إلى إدارة العلاقات الدولية الخاصة بالجامعة.

وتابع: "لهذا نعمل على اختيار أفضل العناصر من المتقدمين بكل شفافية، ممن تتوافر فيهم الشروط والمعايير لشغل هذه الإدارة الهامة، والتي من خلالها نعد أيضًا الكوادر الشابة لتولي المناصب القيادية في الجامعة، كونهم قاطرة الجامعة نحو التقدم."

أعقب ذلك قيام رئيس الجامعة بمناقشة المتقدمين في حوار مفتوح، حيث استمع إلى كل الآراء والمقترحات المطروحة، وتصور كل متقدم ورؤيته وخططه للعمل في هذه الإدارة الهامة.

وأكد أن جامعة بورسعيد تزخر بالكوادر الشابة الواعدة في مختلف المجالات العلمية، والتي قدمت وستقدم الكثير للجامعة.