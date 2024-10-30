ألسن عين شمس تنظم ندوة للتوعية ببرنامج التبرع التطوعي المنتظم

كتب- عمر صبري:

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن ندوة توعوية للتبرع بالدم، بالتعاون مع قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب بجامعة عين شمس، تحت إشراف الدكتورة هالة سويد وكيلة الكلية.

وأكدت الدكتورة يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أهمية التعرف على ضرورة التبرع بالدم بشكل منتظم للمتبرع وصحته، وكذلك لتعزيز كفاءة بنوك الدم بالمستشفيات لإنقاذ حياة العديد من المرضى ومصابي الطوارئ. وشددت على أن كل قطرة دم تُخزن في بنوك الدم في المستشفيات العامة لها دور كبير في إنقاذ حياة العديد من المرضى بشكل عام، ومصابي الحوادث بشكل خاص.

وشارك في الفعاليات فريق طبي متكامل من الأطباء والممرضين والفنيين العاملين في بنك الدم الرئيسي بمستشفيات جامعة عين شمس، برئاسة الدكتورة داليا ضياء الدين سالم، منسق برنامج «5ل1». أوضح أعضاء الفريق خلال الندوة أن برنامج "5 ل 1" يهدف إلى تخصيص خمسة متبرعين لكل مريض لتوفير الدم الآمن للأطفال والكبار، خاصة مرضى الأورام وزراعة النخاع والأنيميا والفشل الكلوي.

ناقشت الندوة المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالتبرع بالدم، وتم توضيح الفحوصات التي تُجرى قبل التبرع لضمان سلامة المتبرع، وكذلك الفحوصات الدقيقة التي تُجرى للتأكد من سلامة أكياس الدم قبل نقلها للمريض. كما تم تقديم معلومات للطلاب حول شروط التبرع بالدم، وخطوات الفحص قبل وبعد التبرع، والنصائح الصحية التي يجب اتباعها بعد التبرع.