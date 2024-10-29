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إعلام القاهرة تكشف تفاصيل المشاركة برؤية علمية في مؤتمر بالصين

08:24 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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    الدكتورة ثريا أحمد البدوي
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    إعلام القاهرة تكشف تفاصيل المشاركة برؤية علمية في مؤتمر بالصين
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كتب- عمر صبري:

أعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة تفاصيل مشاركة الدكتورة ثريا أحمد البدوي، عميدة الكلية، برؤية علمية حول العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والتربية الصحفية، وآليات تأهيل شباب الإعلاميين لعصر الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الكلية أن ذلك جاء خلال دعوتها للمشاركة في مؤتمر العمداء للصحافة الدولية والاتصال، الذي تعقده جامعة Renmin ببكين في جمهورية الصين الشعبية عام 2024، حول التحديات والابتكارات العالمية في الدراسات الصحفية والاتصالية.

جدير بالذكر أن المؤتمر يشارك فيه عدد من الجامعات من مختلف دول العالم، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وفرنسا، ومصر.

ويعد المؤتمر مجالًا عامًا للتواصل الثقافي بين عمداء كليات الإعلام في دول عدة، ويفتح الآفاق لتعاون مستقبلي بين كلية الإعلام بجامعة القاهرة وكليات الإعلام في الصين وروسيا وأمريكا وفرنسا.

كلية الإعلام بجامعة القاهرة الدكتورة ثريا أحمد البدوي الذكاء الاصطناعي التربية الصحفية مؤتمر العمداء للصحافة الدولية والاتصال الجامعات جامعة Renmin ببكين الصين
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