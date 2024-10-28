ندوة بجامعة حلوان تناقش القيمة الغذائية لزيت النخيل وتطبيقاته الغذائية

كتب- عمر صبري:

نظمت كلية علوم التغذية بجامعة حلوان ندوة القيمة الغذائية لزيت النخيل وتطبيقاته الغذائية ، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان وإشراف الدكتور نعيم رابح عميد كلية علوم التغذية .

وحاضر في الندوة الأستاذ أحمد إبراهيم نائب المدير الإقليمي (شمال افريقيا ) مجلس زيت النخيل الماليزي والدكتورة مروة عبد الكريم باحث أول بقسم بحوث الأغذية الخاصة والتغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا الاغذية بمركز البحوث الزراعية .

حضر الندوة لفيف من أعضاء هيئة التدريس من الكلية، والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف والمعهد القومي للتغذية والسادة الهيئة المعاونة وطلاب الكلية.

وتناولت الندوة عدداً من المحاور الرئيسية، حيث ركز المتحدثون على القيمة الغذائية لزيت النخيل من خلال استعراض شامل لمحتواه من الفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية، مع إبراز أهميته كمصدر حيوي للطاقة والفيتامينات الذائبة في الدهون.

كما تطرقت المناقشات إلى الفوائد الصحية المتعددة لزيت النخيل، خاصة دوره في تعزيز صحة القلب وتقوية الجهاز المناعي، فضلاً عن فوائده الجمالية للبشرة والشعر. وتم تسليط الضوء على تطبيقاته في الصناعات الغذائية المختلفة، بدءاً من إنتاج الزيوت النباتية والسمن وصولاً إلى مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية.

وهدفت الندوة في المقام الأول إلى رفع مستوى الوعي الغذائي لدى المشاركين حول القيمة التغذوية لزيت النخيل وأهميته في النظام الغذائي الصحي. كما سعت إلى تحفيز الطلاب والباحثين على استكشاف المزيد من التطبيقات الصحية والصناعية لهذا المنتج الحيوي، بما يسهم في تطوير هذا القطاع في مصر.