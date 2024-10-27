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إعلان نتيجة تظلمات طلاب الثانوية الصناعية بمعاملة المجلس الأعلى للجامعات - (رابط)

06:31 م الأحد 27 أكتوبر 2024

المجلس الأعلى للجامعات

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كتب- عمر صبري:

أعلنت أمانة المجلس الأعلي للجامعات، عن نتيجة التظلمات للطلاب الراسبين في اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات.

وتضمنت أيضًا دبلوم المدارس الفنية الصناعية (نظام الخمس سنوات) والمعاهد الفنية الصناعية (نظام السنتان) للعام الجامعي 2024/2025.

ويمكن للطلاب المعنيين الاستعلام عن النتيجة الدخول عبر الرابط التالي، اضغط هنا.

المجلس الأعلي للجامعات نتيجة التظلمات للطلاب الراسبين اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية مدارس الثانوية الفنية الصناعية
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