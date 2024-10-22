بعد أوتوبيس الجلالة.. 9 قرارات لمجلس الجامعات الأهلية لعدم تكرار الحادثة

كتب- عمر صبري:

انتهى اجتماع مجلس الجامعات الأهلية، اليوم الثلاثاء، برئاسة وزير التعليم العالي، أيمن عاشور، وبحضور الدكتور ماهر مصباح أمين المجلس، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبد الوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، وأعضاء المجلس من رؤساء الجامعات ورؤساء مجالس الأمناء، إلى عدد من القرارات، عقب حادث أوتوبيس الجلالة.

وجاءت القرارات كالتالي:

１- متابعة جميع الإجراءات التي اتخذتها الجامعة في التعامل مع الحادث.

２- مناقشة مقترحات الطلاب.

３- الوقوف بجوار الطلاب في مصابهم.

４- السعي لتقديم أفضل رعاية ممكنة لهم مستقبلًا.

５- التعاقد مع شركات نقل مهنية.

６- استمرار العمل على حل جميع المشكلات التي تواجه الطلاب ودعمهم والاستماع إلى مقترحاتهم والعمل على تنفيذها؛ حفاظًا على أرواح أبنائنا وحمايتهم.

７- العمل على توفير التأمين الصحي ليشمل جميع طلاب الجامعات؛ للتعامل مع مثل هذه الحوادث.

８- توفير خدمة طبية شاملة للطلاب في أي ظروف يحتاجون إليها.

９- توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المستشفيات الجامعية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لتعظيم مشاركة المستشفيات الجامعية في منظومة التأمين الصحي الشامل.

جدير بالذكر أن حادث انقلاب حافلة جامعة الجلالة وقع على طريق السويس- العين السخنة؛ وأسفر عن وفاة 13 طالباً وإصابة 29 آخرين بجروح.