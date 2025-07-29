تنسيق الجامعات 2025.. بدء تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى

كتب- عمر صبري:

بدأت صباح اليوم أعمال المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية للعام الجامعي 2025-2026، حيث توجه الآلاف من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم إلى معامل الحاسب الآلي المنتشرة داخل الجامعات الحكومية، لتسجيل رغباتهم مجانًا، والاستفادة من الدعم الفني المقدم من فرق العمل المختصة.

وحرص الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على توجيه كافة المعنيين بضرورة توفير المعلومات والإرشادات اللازمة للطلاب لمساعدتهم في الاستخدام الصحيح لموقع التنسيق الإلكتروني الرسمي.

وأكد الوزير، أهمية تقديم التوعية الكافية للطلاب بمختلف مراحل التنسيق، من أجل ضمان إدخال رغباتهم بدقة، ومساعدتهم على الالتحاق بالكليات والمعاهد التي تتوافق مع مجموعهم واهتماماتهم المستقبلية.

من جانبه، أوضح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي أعدت حملة إعلامية موسعة تهدف إلى إرشاد وتوعية طلاب الثانوية العامة بخطوات التنسيق الإلكتروني وآليات اختيار الرغبات.

وأشار "عبد الغفار"، إلى أن الحملة تتضمن فيديو تعريفيًا يوضح للطلاب كيفية الدخول إلى الموقع الإلكتروني، وخطوات إدخال وتعديل الرغبات بطريقة صحيحة وآمنة، ويمكن مشاهدة الفيديو عبر الرابط التالي، اضغط هنا. https://youtu.be/p2CdFNuovWI?si=V2ZsmlprGeh4KmUe

كما ناشدت وزارة التعليم العالي، جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة، ضرورة التعاون في نشر الأدلة الإرشادية والمواد التوعوية الخاصة بتنسيق القبول، بما يضمن وصول المعلومات الدقيقة إلى الطلاب وأسرهم، ويساهم في تسهيل إجراءات التنسيق خلال المراحل المختلفة.

يُذكر أن المرحلة الأولى من التنسيق تستمر لعدة أيام وفقًا للجدول الزمني المُعلن، ويُتاح للطلاب تسجيل الرغبات عبر الإنترنت من أي مكان، أو من خلال معامل الحاسب الآلي المجهزة بالجامعات، والتي تعمل يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

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