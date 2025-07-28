تنسيق الأدبي 2025.. أقسام وطبيعة الدراسة في حقوق حلوان

كتب- عمر صبري:

يبحث طلاب تنسيق المرحلة الأولى خصوصًا الشعبة الأدبية عن كليات الحقوق وخصوصًا كلية الحقوق جامعة حلوان، حيث تعد الكلية واحدة من المؤسسات التعليمية الرائدة في مصر، حيث انطلقت مسيرتها الأكاديمية عام 1995 بموجب القرار الوزاري رقم 23، ومنذ بداية الدراسة بها في العام الجامعي 1995-1996 وهي تواصل ترسيخ مكانتها كمنبر علمي متميز في العلوم القانونية.

ووفق بيان، حرصت الكلية منذ تأسيسها على الدمج بين الجوانب النظرية والتطبيقية، فكانت من أوائل الكليات التي أطلقت مجلة علمية متخصصة في القانون في عام 2000-2001، لتكون نافذة فكرية تسهم في إثراء البحث العلمي القانوني وتقديم رؤى عصرية في مختلف مجالات التشريع.

وأوضح البيان: تتميز كلية الحقوق بجامعة حلوان بمنهجها المتكامل في إعداد كوادر قانونية قادرة على المنافسة، حيث تجمع بين التحصيل الأكاديمي والتدريب العملي من خلال العيادة القانونية، ونماذج المحاكاة المتقدمة التي تحاكي جلسات المحاكم والمنظمات الإقليمية مثل نموذج محاكاة جامعة الدول العربية، بما يعزز قدرات الطلاب في الترافع والتحليل القانوني وصناعة القرار.

وتقدم الكلية نظامي الانتظام والانتساب، وتضم برامج تعليمية متميزة بنظام الساعات المعتمدة، منها برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية، وآخر باللغة الفرنسية، بما يفتح آفاقًا واسعة أمام الطلاب للانخراط في سوق العمل المحلي والدولي بمؤهلات قوية ولغات متعددة.

كما تمنح الكلية درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصصات متعددة تشمل القانون الخاص، القانون العام، العلوم المالية والضريبية، الشريعة الإسلامية، العلوم الجنائية، والتحكيم وطرق التسوية السلمية للمنازعات، بما يعكس حرصها على تنوع المجالات الأكاديمية وتكاملها.

وذكر البيان: تؤمن الكلية بأهمية الربط بين الدراسة والتدريب المهني، حيث تتعاون مع نخبة من القضاة والمستشارين ووكلاء النيابة لتأهيل الطلاب وتدريبهم على المهارات العملية اللازمة في ساحات المحاكم ومكاتب المحاماة ومراكز التحكيم، مما يمنحهم خبرة واقعية تعزز من جاهزيتهم لسوق العمل.

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