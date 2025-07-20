إيهاب هيكل يعلق على أزمة تحذير طلاب الثانوية من "كليات الأسنان"

كتب- أحمد جمعة:

علق الدكتور إيهاب هيكل، النقيب العام لأطباء الأسنان، على الجدل المثار خلال الساعات الماضية بشأن منشور تحذيري لنقيب أطباء أسنان الإسكندرية بخصوص الالتحاق بكليات طب الأسنان، مؤكدًا أن هناك "لبسًا في فهم مضمون البيان" وأن هدفه كان توعية طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور بشأن واقع سوق العمل، وليس التشكيك في الجامعات الخاصة أو الأهلية.

وأوضح هيكل، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، أن النص الذي أثار الأزمة هو نسخة طبق الأصل من بيان سابق صادر عن نقابة العلاج الطبيعي، ولم يتم تغيير أي شيء فيه سوى استبدال اسم النقابة، مشيرًا إلى أنه "لا يعلم لماذا لم تُقدم أي شكوى ضد نقابة العلاج الطبيعي حينها".

وأضاف أن "المقصد من البيان هو التحذير من التكدس الكبير في سوق العمل لأطباء الأسنان، في ظل الزيادة المطردة في أعداد الخريجين، واستمرار فتح كليات جديدة رغم إدراك الدولة نفسها لهذه الأزمة، والتي تجلّت في أزمة التكليف الحالية"، لافتًا إلى أن النقابة العامة لطالما عبّرت عن هذا القلق عبر بيانات ومخاطبات رسمية، حتى على مستوى مؤسسة الرئاسة.

وأشار نقيب أطباء الأسنان إلى أن لجنة القطاع المختصة، وهي الجهة التي تقدمت بالشكوى ضد البيان، كانت قد أوصت في وقت سابق أيضًا – بناء على دراسات شاركت فيها النقابة – بتقليل أعداد الخريجين، مؤكداً أن الهدف كان وما يزال مشتركًا بين الجميع، متسائلًا: "فما المشكلة إذًا وما سبب الشكوى؟".

وبيّن هيكل أن سبب الأزمة الحقيقي يكمن في "الصياغة المحددة" التي قصرَت التحذير على الجامعات الخاصة والأهلية والفروع الأجنبية فقط، دون الإشارة إلى الكليات الحكومية، مما أوحى – بحسب تفسير لجنة القطاع – بأن هناك تشكيكًا في هذه الكيانات، أو أنها غير مؤهلة أو غير معترف بها، وهو ما اعتُبر مساسًا بقرارات جمهورية، وسببًا في إحداث بلبلة بين الجمهور، وفقًا لتقدير المجلس الأعلى للجامعات.

واختتم هيكل بالتأكيد على أن لجنة التحقيقات بالنقابة ستتولى بحث الشكوى، وإذا قررت المضي قدمًا، فسيتم استدعاء ممثل عن لجنة القطاع، إلى جانب النقيب الفرعي بالإسكندرية، بحضور محامي النقابة.

وأثارت تصريحات صادرة عن الدكتور وليد الديب نقيب أطباء الأسنان بالإسكندرية، موجة من الجدل، وذلك بعد أن وجّه تحذيرًا إلى طلاب الثانوية العامة من الالتحاق بكليات طب الأسنان، معتبرًا أن واقع الخريجين الجدد يتسم بانعدام التكليف والتدريب وفرص العمل داخل مصر وخارجها، في ظل ما وصفه بتشبع سوق المهنة وتوسع القبول بالجامعات المختلفة.

ودفعت تلك التصريحات لجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات إلى إصدار بيان رسمي وطلب فتح تحقيق مع النقيب.

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