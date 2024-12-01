تنسيق نصف العام 2025.. رابط الاستعلام عن الجامعات المعتمدة

كتب- عمر صبري:

تبدأ الجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية، خلال أيام، الإعلان عن المقاعد والأماكن الشاغرة أمام طلاب شهادات الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية، لبدء مرحلة قبول وتنسيق منتصف العام الدراسي 2024-2025.

وبحسب بيان وحرصًا على تعزيز الوعي لدى أولياء الأمور من موقع "مصراوي"، فيمكن لهم معرفة والتأكد من الكيانات والمؤسسات التعليمية المعتمدة في جمهورية مصر العربية ومن المجلس الأعلى للجامعات عبر الضغط هنا. https://univeq.scu.eg/Home.php

كما وفرت وحدة نظم المعلومات الإدارية ودعم اتخاذ القرار بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية المجلس الأعلى للجامعات، رد واضح لكل من يرغب في الالتحاق بمؤسسة تعليمية خاصة داخل جمهورية مصر العربية وهل هي معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات أم لا.

ونشر موقع المجلس الأعلى للجامعات نظام دليل المعادلات للمؤسسات التعليمية الخاصة المعتمدة، يمكن البحث فيه من خلال الدرجة العلمية أو اسم المؤسسة.

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