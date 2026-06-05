تواصل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، غدًا السبت، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، حيث يؤدي الطلاب أولى المواد الأساسية المضافة للمجموع وهي مادة اللغة العربية، وسط إجراءات تنظيمية مشددة لضمان سير الامتحانات في أجواء آمنة ومنضبطة.

وأكدت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، رفع درجة الاستعداد إلى أقصى مستوياتها بجميع الإدارات التعليمية والمدارس، مشيرة إلى أن هناك خطة متكاملة تم تنفيذها لضمان توفير بيئة امتحانية مناسبة تحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأوضحت أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام يبلغ 214 ألفًا و367 طالبًا وطالبة، منهم 110 آلاف و148 طالبًا و104 آلاف و219 طالبة، مؤكدة أن جميع اللجان تم تجهيزها لاستقبال الطلاب وفق الضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

وشددت مدير المديرية على تفعيل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية، إلى جانب غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، وربطها إلكترونيًا على مدار الساعة لمتابعة سير الامتحانات والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو أحداث طارئة، بما يضمن انتظام العمل داخل اللجان وتحقيق أعلى درجات الانضباط.