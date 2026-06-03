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قبل انطلاق الامتحانات بساعات.. نصائح هامة لطلاب الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2026

كتب : أحمد الجندي

09:05 م 03/06/2026

تامر شوقي

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وجه الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، مجموعة من الإرشادات المهمة لطلاب الشهادة الإعدادية بالتزامن مع انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي، مؤكدًا أن الاستعداد النفسي والجسدي الجيد يعد من أهم عوامل النجاح وتحقيق أفضل النتائج.

وأوضح شوقي في تصريحات خاصة لمصراوي أن الحصول على قسط كافٍ من النوم في الليلة السابقة للامتحان يساعد على زيادة التركيز والقدرة على استيعاب الأسئلة، كما نصح الطلاب بالتوجه إلى اللجان قبل موعد بدء الامتحان بوقت كافٍ لتجنب التوتر أو التأخير.

وأكد على أهمية التأكد من اصطحاب جميع الأدوات اللازمة لأداء الامتحان، مع تجنب استعارة الأدوات من الآخرين، والالتزام بعدم اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان.

وأشار إلى ضرورة التحلي بالهدوء فور استلام ورقة الأسئلة، وقراءتها بعناية قبل البدء في الإجابة، مع البدء بالأسئلة السهلة ثم الانتقال تدريجيًا إلى الأسئلة الأكثر صعوبة.

وشدد الخبير التربوي على أهمية تنظيم الوقت أثناء الامتحان وتوزيعه بشكل مناسب على جميع الأسئلة، مع الحرص على أن تكون إجابات الأسئلة المقالية واضحة ومباشرة دون إسهاب غير ضروري.

وأكد على ضرورة مراجعة الإجابات جيدًا قبل تسليم كراسة الامتحان، واستغلال الوقت المتبقي في التأكد من استكمال جميع الأسئلة وتجنب الأخطاء التي قد تؤثر على الدرجات النهائية.

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تامر شوقي الشهادة الإعدادية طلاب الإعدادية

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