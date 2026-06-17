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العجوزة والهرم تتصدران.. محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 70.51%

كتب : محمد أبو بكر

01:57 م 17/06/2026

الدكتور أحمد الأنصاري

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اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026، بنسبة نجاح بلغت 70.51%.

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

كشف مصدر بمحافظة الجيزة، أن المحافظ صدّق على النتيجة بعد الانتهاء من أعمال المراجعة النهائية ورصد الدرجات، تمهيدًا لإعلانها رسميًا للطلاب وأولياء الأمور.

683 طالبًا وطالبة ضمن قائمة الأوائل

أوضح المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن عدد الطلاب والطالبات الحاصلين على المراكز الأولى في الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 683 طالبًا وطالبة على مستوى المحافظة.

وأشار إلى أن قائمة الأوائل ضمت نماذج مشرفة من مختلف الإدارات التعليمية، بعد تحقيقهم درجات مرتفعة خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

العجوزة والهرم تتصدران الإدارات التعليمية

أضاف المصدر، أن إدارتي العجوزة والهرم جاءتا في مقدمة الإدارات التعليمية الأكثر تفوقًا على مستوى محافظة الجيزة، وفق المؤشرات الأولية للنتيجة، بنسبة 87% و82%.

وأكد أن النتائج تعكس الجهود المبذولة من الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور طوال العام الدراسي.

إعلان النتيجة للطلاب وأولياء الأمور

من المقرر إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة عبر القنوات الرسمية المعتمدة، ليتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاستعلام عنها باستخدام رقم الجلوس فور نشرها رسميًا.

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