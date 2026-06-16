عقدت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة خطة تفعيل أنشطة "التوكاتسو" اليابانية لدعم البرنامج العلاجي للطلاب خلال صيف 2026، بحضور عصام رجب، مدير التعليم العام، و مسؤولي أنشطة التوكاتسو، وموجهي المواد الأساسية بالمديرية، إلى جانب موجهي إدارة طور سيناء التعليمية.

وتناول الاجتماع آليات الاستفادة من أنشطة التوكاتسو في دعم البرنامج العلاجي، بما يسهم في معالجة الفاقد التعليمي لدى الطلاب، وتعزيز مهاراتهم الأساسية في القراءة والكتابة والحساب، إلى جانب تنمية مهارات التفكير والتواصل والعمل الجماعي.

وأكدت مدير اليرية، على أهمية تطبيق فلسفة التوكاتسو اليابانية داخل الأنشطة الصيفية، لما لها من دور فاعل في بناء شخصية الطالب بصورة متكاملة، وغرس قيم الانضباط والالتزام وتحمل المسؤولية واحترام العمل الجماعي، بما ينعكس إيجابًا على العملية التعليمية.

التنسيق بين موجهي المواد الدراسية ومسؤولي الأنشطة اليابانية

كما شددت على ضرورة التنسيق بين موجهي المواد الدراسية ومسؤولي الأنشطة التعليمية اليابانية، لضمان تنفيذ البرنامج العلاجي بكفاءة، وتحقيق أقصى استفادة للطلاب المستهدفين، من خلال تقديم أنشطة تعليمية وتربوية جاذبة تسهم في رفع المستوى الأكاديمي وتنمية المهارات الحياتية.

وكشفت مدير المديرية أنه سوف يجري الاستعانة بانشطة التوكاتسو لمساهمتها الفعالة فى بناء الشخصية والأعمال الريادية داخل الفصول التعليمية للطلاب، إضافة إلى أنها تساهم في الارتقاء بقدرات الطلاب حيث تتضمن أنشطة تثير فضول التعلم لدى الطلاب.

وناقش الحضور خطة العمل المقترحة وآليات المتابعة والتقييم، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج خلال الإجازة الصيفية، والاستعداد الجيد للعام الدراسي الجديد، في إطار جهود وزارة التربية والتعليم للارتقاء بمستوى التحصيل الدراسي، وتحسين نواتج التعلم لدى الطلاب.