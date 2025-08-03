رسميًا.. موعد بدء التحويلات بين التعليم العام والأزهر

كتب- أحمد الجندي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتنسيق مع مشيخة الأزهر الشريف، خطابًا رسميًا إلى جميع المديريات التعليمية، أوضحت فيه ضوابط التحويل بين المعاهد الأزهرية ومدارس وزارة التعليم للعام الدراسي 2025/2026.

التحويل يقتصر على التعليم الأساسي فقط

أوضحت الوزارة في خطابها أن عملية التحويل متاحة فقط لطلاب التعليم الأساسي، بدءًا من الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي، ولا يُسمح بها على الإطلاق في مرحلة رياض الأطفال أو الصف الأول الابتدائي، مراعاة للضوابط التربوية والتنسيق الدراسي بين الجهتين.

امتحانات خاصة للمنتقلين إلى الأزهر

حددت الوزارة أن الطلاب الراغبين في الانتقال من مدارس التربية والتعليم إلى المعاهد الأزهرية سيخضعون لاختبارات شفهية في حفظ القرآن الكريم، ويُشترط تحقيق نسبة حفظ لا تقل عن 70% لضمان التوافق مع زملائهم داخل الأزهر، كما يتعين عليهم اجتياز اختبار في اللغة الأجنبية في حال كانت رغبتهم الانتقال إلى المعاهد النموذجية، إلى جانب الالتزام بأي تعليمات إضافية يصدرها الأزهر بهذا الشأن.

الالتزام بمعايير السن والكثافة

في حالة التحويل من المعاهد الأزهرية إلى مدارس التعليم العام، يتوجب أن تتوافق أعمار الطلاب مع السن المسموح به في الصف الدراسي المطلوب، مع تقديم ولي الأمر ما يفيد بأن كثافة الفصل في المدرسة المحول إليها تسمح بقبول الطالب، و يشمل هذا طلاب الصفوف من الثاني الابتدائي حتى السادس، والطلاب المنقولين إلى الصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الإعدادية.

شروط للانتقال إلى مدارس اللغات

أما بالنسبة للراغبين في التحويل من المعاهد الأزهرية النموذجية أو الخاصة إلى المدارس الرسمية والمتميزة للغات أو المدارس الخاصة للغات التابعة لوزارة التعليم، فيُشترط اجتياز الطالب لمادة اللغة الأجنبية الأولى بمستوى متقدم، كما يجب أن يكون قد درس مادتي العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية، مع قضاء عامين كاملين في مرحلة رياض الأطفال قبل دخول الصف الأول الابتدائي، وألا يقل عمره عن الحد الأدنى لأقرانه في نفس الصف.

نموذج موحّد وموثق

أشارت الوزارة إلى أن التحويلات للعام الدراسي الجديد ستتم وفق نموذج رسمي مُعتمد من الأزهر الشريف، وقد تم اعتماده من لجنة مشتركة من الجهتين، وسيُستخدم في جميع الإدارات التعليمية لضمان توحيد الإجراءات والضوابط، لا سيما ما يخص شرطَي السن والكثافة الطلابية.

موعد بدء التحويلات

أعلنت الوزارة أن باب التحويل سيُفتح رسميًا اعتبارًا من الأحد 10 أغسطس 2025، ويستمر حتى الأربعاء 10 سبتمبر 2025، ما يمنح أولياء الأمور فرصة كافية لاتخاذ القرار المناسب، ضمن الإطار الزمني المحدد.

اقرأ أيضًا:

أسعار الكتب الخارجية للصف الثاني الابتدائي 2025.. تعرف على التفاصيل

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025 علمي وأدبي

لطلاب علمي رياضة 2025.. الهندسة ما بين 89% و89.5% بتنسيق المرحلة الأولى