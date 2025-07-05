ننشر مواصفات امتحان الرياضيات البحتة للثانوية العامة 2025

كتب- أحمد الجندي:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواصفات امتحان مادة الرياضيات البحتة لطلاب الثانوية العامة 2025،حيث يعقد امتحان مادة الرياضيات البحتة لطلاب الثانوية العامة غدًا الأحد.

وأوضحت الوزارة، أن امتحان الرياضيات البحتة للثانوية العامة 2025 سيتكون من 20 سؤالًا فقط، حيث يتضمن 18 سؤالًا اختياريًا وسؤالين مقاليين، ومن بين الأسئلة، سيكون هناك 10 أسئلة اختيارية بدرجة واحدة لكل سؤال، بالإضافة إلى 10 أسئلة أخرى بدرجتين لكل سؤال، بما في ذلك الأسئلة المقالية.

الجدير بالذكر، أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني النماذج الاسترشادية للثانوية العامة مادة الرياضيات البحتة 2025 ، لطلاب الصف الثالث الثانوي، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تدريب الطلاب على نمط الأسئلة المتوقع في امتحانات نهاية العام بشكل عملي، حيث يعقد امتحان مادة الرياضيات البحتة لطلاب الثانوية العامة يوم الأحد 6 يوليو.

تحميل النماذج الاسترشادية عبر الموقع الرسمي

يمكن الآن للطلاب وأولياء الأمور تحميل النماذج الاسترشادية الجديدة للثانوية العامة مادة الرياضيات البحتة 2025 بسهولة من خلال الرابط الإلكتروني الذي وفرته وزارة التربية والتعليم من هنا

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