توزيع درجات الرياضيات البحتة للثانوية العامة 2025

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل توزيع الدرجات الخاصة بمادة الرياضيات البحتة للصف الثالث الثانوي 2025، وذلك وفقًا لنظام الثانوية العامة الجديد، حيث من المقرر أن يؤدي الطلاب الامتحان في هذه المادة غدًا الأحد الموافق 6 يوليو 2025.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن توزيع الدرجات لمادة الرياضيات البحتة للصف الثالث الثانوي 2025 يأتي ضمن إطار المواصفات الفنية المعتمدة لورقة الامتحان في النظام المعدل، والتي تتضمن نوعين من الأسئلة؛ أحدهما اختيار من متعدد والآخر مقالي، بهدف قياس مهارات الفهم والتحليل لدى الطلاب بشكل متوازن.

ويشتمل توزيع الدرجات الخاص بـ"رياضيات الصف الثالث الثانوي 2025" بنظامها الجديد على: 18 سؤالًا من نوعية الاختيار من متعدد، لها 26 درجة كاملة.

كما تتضمن الورقة أيضًا سؤالين مقاليين يمنح كل منهما درجتين، ليصبح المجموع الكلي للدرجات 30 درجة موزعة على 20 سؤالًا.

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