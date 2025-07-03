بدء امتحان الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة 2025

كتب- أحمد الجندي:

يؤدي الان طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا الموافق الخميس 3 يوليو 2025، ضمن جدول امتحانات الثانوية العامة بنظاميها القديم والجديد، في كافة لجان الامتحانات المنتشرة على مستوى الجمهورية.

الجدير بالذكر، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الشكل النهائي لاختبار مادة الكيمياء لطلاب الصف الثالث الثانوي، باعتبارها من المواد الأساسية التي تدخل ضمن المجموع الكلي لطلاب الشعبة العلمية في امتحانات الثانوية العامة 2025، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد امتحان مادة الكيمياء حيث يعقد الامتحان يوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025، وذلك ضمن جدول الامتحانات المعتمد من الوزارة.

توزيع الأسئلة في امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2025

بحسب ما أوضحته وزارة التربية والتعليم، فإن امتحان الكيمياء لهذا العام يتكون من 46 سؤالًا بالكامل، من بينها 44 سؤالًا بنظام الاختيار من متعدد، بالإضافة إلى سؤالين من نوعية الأسئلة المقالية التي تعتمد على الفهم والتحليل.

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