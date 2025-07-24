كتب- أحمد الجندي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى جميع المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، يتضمن قائمة بأسماء كتب اللغة الإنجليزية للمستوى الرفيع "Hi-Level English" المعتمدة لمدارس اللغات للعام الدراسي الجديد.

وأوضحت الوزارة في خطابها أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على تطوير المنظومة التعليمية، ومواكبة التحديثات الجارية في مجال التعليم، وتسهيل الإجراءات على الجهات العاملة، بما يضمن سرعة التنفيذ وفقًا للقواعد والاختصاصات المنصوص عليها في القرارات الوزارية المنظمة.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام المدارس الخاصة ومدارس اللغات بهذه القائمة، مشيرة إلى أنه سيتم إخطار المديريات التعليمية بأي تحديثات أو إضافات تطرأ على القائمة خلال الفترة المقبلة.

وطالبت الوزارة المديريات التعليمية بالتعميم على الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها لمراعاة العمل بما ورد في القائمة المعتمدة، والالتزام التام بالقواعد واللوائح المنظمة لاختيار واعتماد كتب المستوى الرفيع.

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