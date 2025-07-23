الأقصر- محمد محروس:

عبّر المستشار أيمن زاهر، والد الطالب باسم زاهر المعروف بـ"دحيح الأقصر"، عن فخره الكبير بابنه، مؤكدًا أنه لم يُقصّر لحظة واحدة، لا في الثانوية العامة ولا في حياته كلها.

وقال الوالد في بث مباشر مع مصراوي عقب إعلانت نتيجة الثانوية العامة: "ابني مش بس ناجح.. ده بطل من هو طفل، شال مسؤولية البيت بعد وفاة والدته، وكان بيذاكر وهو نايم من التعب. مفيش حاجة اسمها 74%، دي مش نتيجة واحد زي باسم!".

وتابع: "أنا باطلب من الدولة منحة لابني في كلية الطب، ابني مش طالب شهادة.. ابني داخل يتحدى السرطان اللي خطف أمه. هو مش بيحلم يشتغل، هو بيحلم ينقذ أرواح".

واختتم حديثه بنداء للمسؤولين: "أنا بتحدى إن باسم يدخل طب قسم أورام، وهيبدع مش بس كطالب، كإنسان شاف الألم وبقى عايز يداوي مش بس أوجاعه، أوجاع غيره كمان".

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