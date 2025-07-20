كتب- محمد شاكر:

كشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء تنفيذ مشروع وطني بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق "تحيا مصر"، يستهدف توفير وجبات غذائية ساخنة ومتكاملة للطلاب في المناطق الأكثر احتياجًا، حرصًا على دعم صحة التلاميذ وتحسين البيئة التعليمية.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع مديري ووكلاء ومديري الإدارات التعليمية بالمديريات التعليمية من مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح الوزير، أن التجربة بدأت بالفعل بمحافظة الفيوم في شهر أبريل الماضي، عقب انتهاء شهر رمضان، وقد حققت نجاحًا كبيرًا، لافتًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد توزيع وجبات ساخنة على نحو 5 ملايين طالب في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأضاف عبد اللطيف أن الوجبات مصممة بعناية لتشمل مصادر بروتينية متنوعة مثل اللحوم، والدواجن، والكفتة، بالإضافة إلى احتوائها على الفيتامينات والمعادن الأساسية، لضمان الوقاية من سوء التغذية وتحسين النمو الجسدي والعقلي للتلاميذ، مؤكداً على أن مؤسسات المجتمع المدني ستتكفل بالتعاون مع الوزارة بتغطية التكاليف المالية لهذا المشروع الضخم.

وفي سياق متصل، شدد وزير التربية والتعليم على أهمية تحسين المظهر العام للمدارس، مشيرًا إلى صدور توجيهات صارمة بعدم السماح بوجود مدارس بلا تشجير، أو غير مطلية، أو تحتوي على كتابات عشوائية كما كان يحدث في السابق، مشيراً إلى أن أن هذه المهمة أصبحت مسؤولية مشتركة بين مديري المدارس، ومؤسسات المجتمع المدني، والجهات المختصة.

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