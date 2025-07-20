مد فترة التقديم لمدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية.. ما التفاصيل؟

كتب- أحمد الجندي:

كشفت مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية، التابعة لوزارة التربية والتعليم، عن مد فترة التقديم لطلاب الشهادة الإعدادية الراغبين في الالتحاق بها للعام الدراسي الجديد، حتى الخميس 31 يوليو 2025، وذلك بجميع فروعها على مستوى الجمهورية.

ويأتي هذا التمديد استجابة لرغبة أولياء الأمور والطلاب في منح فرصة إضافية للتقديم، خاصة بعد تعديل الحد الأدنى للقبول في تنسيق الوزارة ليصبح 220 درجة، بما يتيح عددًا أكبر من المقاعد للطلاب المستوفين للشروط.

شروط الالتحاق بمدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عددًا من الضوابط التي يجب توافرها في الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية، والتي تشمل:

ألا يتجاوز سن الطالب 18 عامًا في الأول من أكتوبر المقبل.

اجتياز الكشف الطبي المقرر والتأكد من اللياقة البدنية.

أن يكون الطالب حاملًا للجنسية المصرية.

النجاح في اختبارات القدرات التي تنظمها المدرسة، إلى جانب المقابلة الشخصية بعد التسجيل.

التخصصات المتاحة داخل مدارس WE

تضم مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية أربعة أقسام رئيسية تخدم قطاعات الاتصالات والكهرباء والمعلومات، وهي:

قسم تكنولوجيا المعلومات والحاسب

قسم تكنولوجيا الاتصالات

قسم تكنولوجيا الإلكترونيات

قسم تكنولوجيا الكهرباء

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