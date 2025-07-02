فتح باب التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2025.. رابط التسجيل

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن انطلاق باب القبول أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق بـمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي الجديد 2025 / 2026، وذلك في إطار خطتها المستمرة لتطوير منظومة التعليم الفني وتوسيع فرص التعليم التقني المتقدم أمام الطلاب.

رابط التسجيل في مدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام 2025 / 2026

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطلاب الراغبين في التقديم يمكنهم الوصول إلى بوابة التقديم الإلكتروني الخاصة بـ مدارس التكنولوجيا التطبيقية من خلال الضغط على الرابط التالي:

هنا، حيث تتوفر عبر هذه المنصة جميع التفاصيل الخاصة بالتقديم والخطوات المطلوبة وموعد غلق باب التقديم.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية

تُصنف مدارس التكنولوجيا التطبيقية كمدارس حكومية ذات طابع نموذجي، تتبع نظام التعليم الفني لمدة ثلاث سنوات، وتوفر التعليم بشكل مجاني تمامًا للطلاب. وتأتي هذه المدارس ضمن خطة الدولة لرفع جودة التعليم الفني من خلال تقديم برامج تعليمية تعتمد على المعايير العالمية في التدريس والتدريب العملي.

شراكة بين التعليم والقطاعات الإنتاجية

يعتمد نظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية على التعاون الوثيق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبين شركاء من مؤسسات القطاع الخاص أو العام، سواء في المجالات الصناعية أو التكنولوجية أو الخدمية. ويهدف هذا التعاون إلى تحقيق التكامل بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، بما يضمن إعداد خريجين مؤهلين للالتحاق بسوق العمل المحلي والعالمي.

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