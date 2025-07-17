بدائل الثانوية.. كيفية التقدم لمعاهد التمريض بالأزهر - نظام 5 سنوات

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

بدأت جامعة الأزهر، تلقي أوراق الطالبات الحاصلات على الشهادة الإعدادية 2025، للالتحاق بمعاهد التمريض التابعة لها بالقاهرة وأسيوط ودمياط "نظام 5 سنوات"، وحتى الـ 29 من يوليو الجاري.

واشترطت جامعة الأزهر، حصول الطالبات المتقدمات على الشهادة الإعدادية الأزهرية في العام الدراسي 2025م، بمجموع (426) درجة بالنسبة لمعهد تمريض القاهرة، و 426 درجة لمعهد تمريض الأزهر بأسيوط.

وتعقد معاهد تمريض الأزهر، للمتقدمات اختبارات قدرات وكشف طبي، مع ضرورة حصولهن على 30 درجة في مادة اللغة الإنجليزية وأن تكون الشهادة الإعدادية من محافظة القاهرة والقاهرة الكبرى للمتقدمات إلى معهد تمريض الأزهر بالقاهرة في مسشتفى باب الشعرية.

وجاءت الشروط على النحو التالي:

- ألا تكون الطالبة المتقدمة متزوجة، والتعهد بالتفرغ للدراسة بموجب إقرار من الطالبة ومصدق عليه من ولي الأمر.

- أن تكون خالية من الأمراض المزمنة والعيوب الخلقية، وأن تكون حسنة المظهر ومتناسقة بين الطول والوزن.

وجاءت الأوراق المطلوبة على النحو التالي:

- أصل وصورة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025-2026 من محافظة القاهرة أو القاهرة الكبرى للإطلاع عليها وتسلم صورة منها بمجموع 425 درجة بحد أدنى للشهادة الإعدادية الأزهرية على أن تكون الأولوية للأعلى مجموعا.

- أصل وصورة ضوئية من شهادة الميلاد كمبيوتر حديثة.

- أصول وصورة ضوئية من شهادة حسن سير وسلوك للطالبة من المعهد الأزهري التابعة له.

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر وعنوانه ورقم تليفونه.

- 6 صور شخصية وحافظة بلاستيك وظرف كبير.

- واحد دمغة عادية + 2 طابع مهن طبية والتقديم يكون من خلال ولي الأمر.

- عمل تحليل دم حديث وسكر دم فاطر وصايم بعد ساعتين، فيروسات كبدية من مستشفى حكومي معتمدة بختم النسر بعد قبول الطالبة بالمعهد.

ويتم التقديم على معاهد تمريض الأزهر من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

- يتم دفع رسوم 300 جنيه من خلال خدمة فوري على كود 788 يظهر فيه رقم الدفع أثناء التقديم الإلكتروني علما بأن هذه الرسوم لا ترد في حالة عدم القبول.

وأكدت جامعة الأزهر، أنه لن يتم قبول الطالبة في معاهد تمريض الأزهر إلا بعد التقديم الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني واجتياز الاختبارات ولا تعتبر الطالبة مقبولة إلا بعد انتهاء أعمال التنسيق وإعلان نتيجة معاهد تمريض الأزهر وفي هذه الحالة يكلف ولي الأمر بإحضار أصول الأوراق اللازمة ولا تعتبر الطالبة مقبولة قبل إحضار هذه الأوراق.

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