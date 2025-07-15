قبول ٩٠ طالباً بالمدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة

كتب - محمد عبد الناصر:

قرر مجلس إدارة المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، برئاسة المهندس مصطفى الشيمي، قبول ٩٠ طالباً على مستوى محافظات: القاهرة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.

وقد توزّع المقبولون بواقع ٢٦ طالباً من محافظة القليوبية، و١٢ من مدن القناة، و٥٢ طالباً من القاهرة.

وقال المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، إنه تم قبول الطلاب من مجموع ٢٦٠ درجة، وبدأت إجراءات الاختبارات المختلفة لاختيار أفضل العناصر، مؤكداً أن شركة مياه القاهرة توفّر كافة سبل الدعم لطلاب المدرسة الفنية، إلى جانب دعم الشركات الأخرى بالخبرات الفنية القادرة على تنفيذ الأعمال ورفع كفاءة المحطات والروافع والطلمبات والمعامل، وإنجاز المشروعات الخدمية، وتحسين جودة المياه.

وأكد الشيمي أنه تم الاستجابة لجميع طلبات إدارة المدرسة، من حيث توفير الدعم المالي والفني، وورش التدريب، والمعدات، والتدريب على أعمال الصيانة، مشيراً إلى أن شركة مياه القاهرة مستمرة في دعم الشركات الشقيقة الأخرى، تنفيذاً لتعليمات المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.