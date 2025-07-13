10 صور.. جداول امتحانات الدور الثاني 2024/2025 بالقاهرة

كتب- محمد نصار:

اعتمد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، جداول امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2024/2025، والتي من المقرر أن تنطلق اعتبارًا من السبت الموافق 26 يوليو 2025.

وأكدت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن الامتحانات ستُجرى وفقًا للجداول المعتمدة والمعلنة رسميًا، موضحة مواعيد الامتحانات لكل مرحلة تعليمية على النحو التالي:

- الصف الثالث الابتدائي (وما يعادله): من السبت 26 يوليو حتى الثلاثاء 29 يوليو 2025.

- الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي (وما يعادلها): من السبت 26 يوليو حتى الأربعاء 30 يوليو 2025.

- صفوف النقل في المرحلة الإعدادية العامة والرياضية (وما يعادلها): من السبت 26 يوليو حتى الخميس 31 يوليو 2025.

- النقل الإعدادي المهني: من السبت 26 يوليو حتى الأربعاء 30 يوليو 2025.

- النقل الثانوي الفني: من السبت 12 يوليو حتى الخميس 24 يوليو 2025.

- الصفان الأول والثاني الثانوي العام (وما يعادلهما): من السبت 26 يوليو حتى الخميس 31 يوليو 2025.

- الشهادة الإعدادية (العامة - الرياضية - الصم وضعاف السمع - المكفوفين - المهنية): من السبت 9 أغسطس حتى الأربعاء 13 أغسطس 2025.

وتقدمت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بخالص التمنيات بالتوفيق والنجاح لجميع الطلاب والطالبات، مؤكدة حرصها على توفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة تضمن تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة.

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