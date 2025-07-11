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موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025.. خطوات الاستعلام

12:30 ص الجمعة 11 يوليه 2025

طلاب الثانوية العامة يودعون الامتحانات

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كتب- أحمد الجندي:

اختتم طلاب الصف الثالث الثانوي ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025، الخميس 10 يوليو.

ويزداد اهتمام الطلاب وأولياء الأمور بالسؤال عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025، سواء للنظام القديم أو الحديث، في جميع التخصصات الأدبية والعلمية (علوم ورياضة)، حيث يتم الإعلان عن النتيجة بعد الانتهاء من أعمال الرصد والتصحيح واعتمادها رسمياً.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2025 إلكترونيًا

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025 بسهولة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية على الموقع الرسمي للوزارة:

التوجه إلى موقع وزارة التربية والتعليم.

الضغط على قسم "نتيجة الثانوية العامة 2025".

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الضغط على "عرض النتيجة".

تظهر النتيجة كاملة بجميع المواد الدراسية والنسبة المئوية للطالب.

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