كتب- أحمد الجندي:

اختتم طلاب الثانوية العامة 2025 اليوم الخميس امتحانات الثانوية العامة 2025 حيث أدي طلاب الشعبة الأدبية اليوم امتحان مادة الإحصاء.

وأكد عدد من المعلمون أن امتحان الإحصاء لطلاب الثانوية العامة اليوم جاء في مستوي الطالب المتوسط.

قال أحمد فتحي، مدرس مادة الإحصاء إن امتحان مادة الإحصاء اليوم كان في المتناول مشيراً إلى أنه جاء في مستوي الطالب المتوسط.

وأوضح " فتحي" في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الامتحان جاء معظمه من النماذج الاسترشادية التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم موضحاً أنه لم يتلقي أي شكاوي بخصوص امتحان مادة الإحصاء اليوم.

من جانبه، قال ياسر مزيد، معلم أول مادة الإحصاء إن امتحان مادة الإحصاء اليوم تميز بالبساطة وعدم الغموض في الأسئلة مشيراً إلى أن الطلاب لم يشتكوا من الامتحان اليوم.

وأوضح " مزيد" لمصراوي، أن الامتحان لم يخرج عن المنهج المقرر مشيراً إلى أن معظمه جاء من النماذج الاسترشادية لوزارة التربية والتعليم.

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