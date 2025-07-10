إعلان

لم نتلقى شكاوي..خبراء: امتحان الإحصاء جاء من النماذج الاسترشادية

10:54 م الخميس 10 يوليه 2025

امتحانات الثانوية العامة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الجندي:

اختتم طلاب الثانوية العامة 2025 اليوم الخميس امتحانات الثانوية العامة 2025 حيث أدي طلاب الشعبة الأدبية اليوم امتحان مادة الإحصاء.

وأكد عدد من المعلمون أن امتحان الإحصاء لطلاب الثانوية العامة اليوم جاء في مستوي الطالب المتوسط.

قال أحمد فتحي، مدرس مادة الإحصاء إن امتحان مادة الإحصاء اليوم كان في المتناول مشيراً إلى أنه جاء في مستوي الطالب المتوسط.

وأوضح " فتحي" في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الامتحان جاء معظمه من النماذج الاسترشادية التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم موضحاً أنه لم يتلقي أي شكاوي بخصوص امتحان مادة الإحصاء اليوم.

من جانبه، قال ياسر مزيد، معلم أول مادة الإحصاء إن امتحان مادة الإحصاء اليوم تميز بالبساطة وعدم الغموض في الأسئلة مشيراً إلى أن الطلاب لم يشتكوا من الامتحان اليوم.

وأوضح " مزيد" لمصراوي، أن الامتحان لم يخرج عن المنهج المقرر مشيراً إلى أن معظمه جاء من النماذج الاسترشادية لوزارة التربية والتعليم.

اقرأ أيضاً:

ختام امتحانات الثانوية العامة 2025.. ارتياح في "الرياضة التطبيقية" وقلق من "الأحياء"

صور| التجهيزات النهائية بجامعة القاهرة الأهلية استعدادًا للدراسة 2025/2026

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طلاب الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة امتحان مادة الإحصاء وزارة التربية والتعليم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

تنسيق الجامعات.. قواعد قبول طلاب الثانوية العامة والأزهرية