موعد نتيجة الثانوية العامة 2025.. التعليم تُصدر تحذيرًا مهمًا للطلاب

كتب- أحمد الجندي:

وجّه شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة تحذيرية للطلاب وأولياء الأمور بشأن الأخبار المتداولة حول نتيجة الثانوية العامة 2025، مؤكدًا ضرورة عدم الانسياق وراء أي منشورات غير رسمية تدّعي تحديد موعد ظهور النتيجة أو تتحدث عن مؤشرات النجاح.

رسالة طمأنة من الوزارة للطلاب وأولياء الأمور

أضاف المتحدث الرسمي، في منشور عبر صفحته على " فيس بوك"، اليوم الخميس: لن نبخل بأي تفاصيل بخصوص نتيجة الثانوية العامة 2025، داعيًا الجميع إلى متابعة الصفحات الرسمية والموقع الإلكتروني للوزارة، وعدم الالتفات للشائعات التي قد تثير القلق بين الطلاب.

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