موعد وتفاصيل التقديم للثانوي الفني البحيرة ودرجات القبول به

البحيرة - أحمد نصرة:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة موعد بدء المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي الفني بأنواعه المختلفة (صناعي - تجاري - زراعي - فندقي) للعام الدراسي المقبل، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى 20 يوليو الجاري.

يجرى التقديم إلكترونيًا عبر موقع التنسيق الرسمي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفقًا للحدود الدنيا للقبول والتي جاءت كالتالي: 145 درجة للثانوي الزراعي المزدوج، 150 درجة للثانوي الفني الصناعي، 155 درجة للثانوي الفني التجاري، 150 درجة للثانوي الزراعي.

وأوضح "الديب" أن التنسيق جرى تحديده وفقًا لأعداد المدارس الفنية والفصول والورش والمعامل العلمية والتدريبية المتاحة، مع مراعاة الالتزام بكثافة الفصول وفرص التدريب بالتعليم المزدوج.

وأكد وكيل الوزارة على توافر أماكن لجميع الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 / 2025، سواء بمدارس التعليم الثانوي الفني أو العام بنطاق المحافظة.