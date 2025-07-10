إعلان

رقصوا على سور المدرسة.. احتفالات هستيرية لطلاب الثانوية في المنيا - فيديو وصور

02:19 م الخميس 10 يوليه 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    احتفالات هستيرية لطلاب الثانوية (4)
  • عرض 8 صورة
    احتفالات هستيرية لطلاب الثانوية (5)
  • عرض 8 صورة
    احتفالات هستيرية لطلاب الثانوية (6)
  • عرض 8 صورة
    احتفالات هستيرية لطلاب الثانوية (3)
  • عرض 8 صورة
    احتفالات هستيرية لطلاب الثانوية (8)
  • عرض 8 صورة
    احتفالات هستيرية لطلاب الثانوية (2)
  • عرض 8 صورة
    احتفالات هستيرية لطلاب الثانوية (7)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنيا- جمال محمد:

احتفل مئات الطلبة والطالبات بمحافظة المنيا، بانتهاء امتحانات الثانوية العامة، عقب تأديتهم اليوم لامتحانات مواد الأحياء والإحصاء والرياضة التطبيقية.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بمستوى امتحانات اليوم، وخاصة أنها جاءت في مستوى الجميع ، باستثناء نقاط قليلة في كل مادة.

وفور خروج الطلبة والطالبات تجمعوا بشارع الأزهر في مدينة المنيا كعادة كل سنة، إذ يتجمع الطلاب من كافة المدارس واللجان المحيطة، وقاموا بالرقص على الطبل والمزمار البلدي.

كما قام الطلاب بإشعال الشماريخ واعتلوا أسوار المدارس، فيما قامت الطالبات والأمهات بإطلاق الزغاريد، وسط حالة من الفرحة والسعادة بانتهاء الإمتحانات، قبل أن تقوم الأجهزة الأمنية لتفريقهم نظراً لإغلاق بعض الشوارع وازدحامها.

وأدى امتحانات الثانوية العامة بمحافظة المنيا هذا العام 34,832 طالبًا وطالبة، إلى جانب 35 طالبًا من مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM)، و20 طالبًا من مدارس النور للمكفوفين، من خلال تجهيز 92 لجنة امتحانية بكافة الإدارات التعليمية، بالإضافة إلى لجنة بمركز الإصلاح والتأهيل، كما تم تجهيز استراحات المراقبين والملاحظين ( 32 استراحة) وتزويدها بجميع المستلزمات التي تضمن راحتهم طوال فترة الامتحانات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طلاب الثانوية المنيا محافظة المنيا امتحانات الثانوية العامة الأحياء والإحصاء الرياضة التطبيقية الثانوية العامة 2025
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير التعليم: نجحنا في تأمين وتنظيم امتحانات الثانوية العامة 2025 بلا مشكلات

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

تنسيق الجامعات.. قواعد قبول طلاب الثانوية العامة والأزهرية