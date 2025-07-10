"باي من غير سلام".. تيشرتات ونظارات وأجواء هستيرية في وداع الثانوية بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

"باي من غير سلام"، "فركش ثانوية"، "محدش يسألني على النتيجة بقى".. هكذا عبّر طلاب الثانوية العامة أمام لجنة رفاعة الثانوية بطهطا شمالي محافظة سوهاج عن فرحتهم بنهاية الامتحانات، حيث تحولت الشوارع أمام لجان الامتحانات إلى ساحة احتفال شبابية مليئة بالضحك والفرح.

وفي مشهد يتكرر كل عام، أقبل الطلاب عقب خروجهم من لجان الامتحانات وهم يرتدون تيشرتات مطبوعًا عليها عبارات ساخرة، تعكس ما مروا به من ضغط وتوتر خلال العام الدراسي، وما يشعرون به الآن من ارتياح وانتصار على مرحلة كانت الأصعب في مشوارهم التعليمي.

كما ارتدى بعض الطلاب نظارات بلاستيكية ملونة كُتب عليها "ثانوية عامة دفعة 2025"، أثناء التقاط الصور مع زملائهم، في إشارة رمزية لنهاية الرحلة الدراسية التي استمرت ثلاث سنوات.

وقال الطالب زياد: "الامتحانات خلصت.. الحمد لله، والتيشرت اللي لابسه كنت مخطط له من بداية السنة، وكنت مستني اللحظة دي من زمان"، وأضافت زميله يوسف: "اللي عملناه ده تعبير بسيط عن فرحتنا وتعبنا كتير، واستحقينا نفرح".