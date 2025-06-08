نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس.. تعرف على التفاصيل

كتب- أحمد الجندي:

ينتظر آلاف الطلاب وأولياء الأمور، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس، وسط حالة من الترقب في مختلف محافظات الجمهورية، حيث تتواصل أعمال التصحيح داخل الكنترولات بشكل مكثف.

وأوضحت مديريات التربية والتعليم في عدد من المحافظات، أن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس بات قريبًا لكن لم يتم بعد تحديد موعد نهائي أو رسمي للكشف عنها، موضحة أن الإعلان سيكون فور انتهاء كافة مراحل التصحيح والمراجعة والتجميع.

وأكدت المديريات التعليمة على أن لجان التصحيح تعمل حاليًا لإنجاز مهامها في الوقت المحدد، مع الالتزام الكامل بالدقة والشفافية خلال رصد الدرجات، مشيرة إلى أن النتائج لن تُعلن إلا بعد الانتهاء من أعمال المراجعة النهائية لضمان حصول كل طالب على حقه دون أي نقص أو خطأ.

كما شددت المديريات التعليمية على أن هناك تعليمات صارمة موجهة لجميع المشاركين في عملية التصحيح بضرورة التأني وعدم الاستعجال في إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس، لضمان الخروج بنتائج دقيقة تعكس الأداء الحقيقي للطلاب في الامتحانات.

في السياق ذاته، نوهت المديريات إلى أن الإعلان عن النتيجة سيتم من خلال المواقع الرسمية الخاصة بكل محافظة، حيث سيتاح للطلاب الاستعلام عنها باستخدام رقم الجلوس فور اعتمادها رسميًا من المحافظين.