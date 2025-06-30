أبرز الأسئلة المتوقعة في امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2025

كتب- أحمد الجندي:

قدم حسام محمود، معلم مادة الكيمياء، المراجعة النهائية لمادة الكيمياء للثانوية العامة 2025، وذلك بالتزامن مع استعداد الطلاب لخوض اختبار المادة يوم الخميس الموافق 3 يوليو، وفقاً للجدول الرسمي المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

المراجعة تغطي المنهج بالكامل وتوضح النقاط المهمة

وأكد " محمود" في تصريحات خاصة لمصراوي، أن المراجعة التي قدمها تشمل جميع أجزاء المنهج، مع التركيز على أبرز النقاط التي يُحتمل ورودها في الامتحان، مشيراً إلى أن الهدف منها هو مساعدة الطلاب على الاستعداد الكامل وتثبيت المعلومات الأساسية قبل دخول لجنة الامتحان.

نصائح هامة للطلاب قبل أداء امتحان التربية الوطنية

ووجه حسام محمود نصائح هامة للطلاب، داعياً إياهم إلى التركيز الجيد أثناء قراءة الأسئلة، والحرص على التظليل الكامل للإجابة الصحيحة في ورقة البابل شيت، كما شدد على عدم اختيار أكثر من إجابة لنفس السؤال حتى لا تُحتسب خاطئة.

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