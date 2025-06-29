مفيش فايدة| استمرار تداول امتحانات الثانوية العامة.. و"التعليم" تحقق

كتب- أحمد الجندي:

تداولت مجموعات الغش الإلكتروني صورًا عبر تطبيق "تليجرام" زعمت أنها تخص امتحان اللغة الإنجليزية، الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة 2025، اليوم الأحد، داخل اللجان، وسط حالة من الجدل حول مصداقية هذه الصور.

تداول الصور فور بدء الامتحان

وظهرت الصور المتداولة بعد دقائق من بدء توزيع أوراق الأسئلة داخل لجان الامتحان؛ ما يعكس استجابة سريعة من بعض الطلاب للرسائل التي نشرتها مجموعات الغش مسبقًا، والتي دعتهم صراحةً إلى التقاط صور للامتحان وإرسالها مباشرةً.

تحرك فوري لغرفة عمليات الوزارة

وأوضحت غرفة العمليات المركزية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمكلفة بمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة 2025، أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني يعمل حاليًّا على تتبع الصور المتداولة الخاصة بامتحان اللغة الإنجليزية؛ بهدف التحقق من مدى صحتها، وتحديد هوية الشخص الذي التقطها وقام بنشرها؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه في حال التأكد من صحة الواقعة.

تداول الامتحانات عرض مستمر

واشتكى أولياء أمور وطلاب من استمرار تداول أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025 منذ بدء الامتحانات هذا العام؛ وقال أحدهم "مفيش فايدة، رغم تأكيد الوزارة أن هذا العام سيكون مختلفًا وأنه ستتم ضبط اللجان ولن يسمح بتكرار التداول والتسريب كما كان سابقًا، إلا أننا نفاجأ مع بدء كل امتحان بتداول الأسئلة عبر صفحات الغش".

ويؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الأحد، امتحانَ مادة اللغة الأجنبية الأولى، وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواصفة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام 768 ألفًا و353 طالبًا يؤدون الامتحانات بالنظام الجديد، و45 ألفًا و522 طالبًا بالنظام القديم.

ويبلغ عدد اللجان الامتحانية 1973 لجنة، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون و6 لجان بالمستشفيات و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

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