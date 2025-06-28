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بـ 223 درجة للعام.. تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي فى المنيا

07:43 م السبت 28 يونيو 2025
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المنيا- جمال محمد:

اعتمد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم السبت، تنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام والخاص على مستوى مدارس المحافظة للعام الدراسي 2024 / 2025.

وتم تحديد مجموع 223 درجة كحد أدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام، ومجموع 185 درجة كحد أدنى للقبول بالصف الأول الثانوي الخاص، ومجموع 190 كحد أدنى للقبول بفصول الخدمات بالتعليم الثانوى العام .

وأوضح صابر زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أنه يتم قبول باقى الطلاب الناجحين في الدورين الأول والثاني بمدارس التعليم الثانوي الفني بنوعياته المختلفة ( صناعي – تجارى – زراعي – فندقي – مزدوج ).

كما اعتمد محافظ المنيا، الحد الأدنى للقبول بالتعليم الفني (صناعي– زراعي– تجاري- فندقي ) ومدارس التعليم والتدريب المزدوج ، وكذلك قواعد التنسيق الخاصة بهم.

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية للشهادة الإعدادية بلغ 117 ألف و 264 طالبًا وطالبة وبلغت نسبة النجاح 75.7%.

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اللواء عماد كدواني محافظ المنيا تنسيق القبول للصف الا?ول الثانوي العام وزارة التربية والتعليم بالمنيا
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