كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الخطة الرسمية الخاصة بتنفيذ البرنامج العلاجي والنشاط الصيفي لمرحلة التعليم الابتدائي، وذلك ضمن إطار حرص الوزارة على تحسين نواتج التعلم وتطوير مهارات الطلاب خلال فترة الإجازة الصيفية.

وأوضحت الوزارة، أن هذا البرنامج يأتي في ضوء القرار الوزاري رقم 131 لسنة 2024، المنظم لسير العملية التعليمية بالحلقة الابتدائية، حيث تقرر تنفيذ البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 31 أغسطس 2024، على أن يتم تقييم التلاميذ وإعلان النتائج خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.

وأشارت الوزارة، إلي أنه سيتم تنفيذ البرنامج العلاجي خلال أيام الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع، مع استثناء الإجازات الرسمية، ويستهدف البرنامج فئتين رئيسيتين من التلاميذ، الأولى: التلاميذ الذين لم يحققوا نسبة حضور 60% خلال الفصلين الدراسيين، وفقًا لما ورد في المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 36 لسنة 2024، ويعد حضورهم للبرنامج واجتيازهم للتقييم شرطًا أساسيًا للانتقال إلى الصف الأعلى، أما الفئة الثانية فهي التلاميذ الذين لم يحققوا المستوى المطلوب في مادة اللغة العربية بناءً على نتائج التقييمات المبدئية والنهائية بنهاية الفصل الدراسي الثاني.

اقرأ أيضاً:

المراجعة النهائية في التاريخ للثانوية العامة 2025.. أسرار الامتحان ونماذج الأسئلة

خريطة الأنشطة الصيفية بجامعة القاهرة لدعم إبداعات الطلاب

بدائل الثانوية العامة 2025.. مميزات وشروط مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية