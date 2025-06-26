كتب- أحمد الجندي:

قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، إن شكاوى طلاب الثانوية العامة من امتحان مادة الفيزياء لا ترتبط فقط بمستوى الامتحان، بل تعود إلى عدة أسباب نفسية وعلمية وتربوية تتعلق بطبيعة المادة وطرق الاستذكار والتدريب لدى الطلاب.

وأوضح "شوقي" أن أسئلة مادة الفيزياء غالبًا ما تُصمم لقياس المستويات العليا من التفكير، مثل مهارات التحليل والتركيب والتطبيق، وهي أهداف تعليمية عالية المستوى لا تعتمد فقط على الحفظ، وإنما تتطلب فهمًا عميقًا وقدرة على التعامل مع المفاهيم المجردة.

وأضاف أن الفيزياء تحديدًا تحتاج إلى مهارات مركبة، تشمل الإلمام الجيد بالمبادئ الفيزيائية، وكذلك المهارات الرياضية التي تُعد ضرورية لحل المسائل، وهو ما يشكل تحديًا أمام عدد كبير من الطلاب الذين لا يمتلكون هذه المهارات بالدرجة الكافية.

وأشار إلى أن من أبرز أسباب شكاوى الطلاب هو استخدامهم لأساليب استذكار تقليدية لا تتماشى مع طبيعة المادة، حيث يتعامل بعضهم مع الفيزياء بنفس طريقة مذاكرتهم لمقررات مثل اللغة العربية، على الرغم من أنها تحتاج إلى منهجية مختلفة تعتمد على الفهم والتطبيق والتدريب المكثف على حل المشكلات.

ولفت شوقي إلى أن الضغوط النفسية الزائدة تلعب دورًا كبيرًا في زيادة حالة القلق بين الطلاب، خاصة في ظل الذكريات السلبية المرتبطة بامتحانات الفيزياء في السنوات السابقة، وصورة المادة في أذهان الكثيرين بأنها الأصعب بين جميع المواد.

كما أشار إلى أن بعض الطلاب يتدربون على نوعيات محددة من الأسئلة والمسائل، ويتوقعون أن تأتي الامتحانات على نفس النمط، إلا أنهم يُفاجَؤون بأسئلة ذات أفكار جديدة، ما يسبب لهم حالة من الارتباك رغم أن هذه الأسئلة قد تكون قابلة للحل بالفعل.

وبيّن الخبير التربوي أيضًا أن "العدوى النفسية" بين الطلاب قد تسهم في انتشار الشكوى، حيث إن الطالب قد يشتكي فقط لأن زملاءه يشتكون، حتى إن لم يجد صعوبة حقيقية في الامتحان، أو لم يواجه عقبات تمنعه من الإجابة، مشيراً إلى أن بعض الطلاب يميلون إلى تبرير أدائهم الضعيف بادعاء صعوبة الامتحان، حتى ولو لم تكن هناك مبررات حقيقية لذلك، معتبرين أن هذا التبرير وسيلة لتخفيف الضغط عن أنفسهم أو ذويهم.

وتطرق شوقي إلى مسألة هامة تتعلق بعدم توافق قدرات بعض الطلاب مع طبيعة الشُعب العلمية، مشيرًا إلى أن نسبة منهم التحقوا بتلك الشُعب فقط بسبب ارتفاع فرص القبول بكليات القمة، دون أن تكون لديهم الميول أو المهارات المناسبة لمواد علمية مثل الفيزياء.

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