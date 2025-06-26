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توزيع درجات امتحان التاريخ للثانوية العامة 2025- تعرف على التفاصيل

08:22 م الخميس 26 يونيو 2025

امتحانات الثانوية العامة

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كتب- أحمد الجندي:

أدى طلاب الثانوية العامة، صباح اليوم، امتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمية، في خامس أيام ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025.

ويستعرض " مصراوي" توزيع درجات امتحان التاريخ للثانوية العامة 2025 كالتالي:

الامتحان من 46 سؤالًا متنوعًا.

منها 44 سؤالًا بالاختيار من متعدد،

إلى جانب سؤالين يتم الإجابة عنهما بطريقة مقالية.

يبلغ إجمالي الدرجة النهائية للمادة 60 درجة، مقسمة على النحو التالي:

56 درجة مخصصة للأسئلة الموضوعية (الاختيار من متعدد).

4 درجات فقط للأسئلة المقالية.

الجدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تابعت سير امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025، من خلال غرفة العمليات المركزية التي تعمل بشكل متواصل بالتنسيق مع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، حيث شهدت لجان الامتحانات حالة من الالتزام والانضباط، في ظل الجهود المكثفة التي تبذلها الوزارة لضمان انتظام الامتحانات وسيرها في بيئة آمنة ومنظمة.

وأدى طلاب الثانوية العامة لشعبة العلوم والرياضيات (النظامين الجديد والقديم) بإجمالي عدد (587428) طالبًا/ طالبة، الامتحان في مادة الفيزياء، بينما أدى طلاب الشعبة الأدبية (النظامين الجديد والقديم) بإجمالي عدد (181169) طالبًا/ طالبة،الامتحان في مادة التاريخ ، ذلك أمام (1973) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

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