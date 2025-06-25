امتحانات الثانوية العامة 2025.. مراجعة ليلة الامتحان في الفيزياء

كتب- أحمد الجندي:

يقدّم "مصراوي" مراجعة شاملة ونهائية لمادة الفيزياء، وذلك في إطار استعدادات طلاب الصف الثالث الثانوي للامتحانات النهائية.

ويعقد امتحان مادة الفيزياء غداً يوم الخميس 26 يونيو 2025، وفقًا للجدول الرسمي الصادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

مراجعة شاملة تغطي المنهج بالكامل

المراجعة تم إعدادها لتشمل جميع أجزاء منهج الفيزياء بشكل مبسط ومنظم، مع التركيز على إيصال المعلومات بأسلوب سهل يساعد الطلاب على الفهم العميق واستيعاب المادة بصورة أسرع.

اهتمام خاص بالأسئلة المتكررة والنقاط المتوقعة

كما تتضمن المراجعة مجموعة متميزة من الأسئلة التي تكررت في امتحانات السنوات السابقة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الأجزاء الأكثر احتمالاً للورود في امتحان هذا العام، مما يمنح الطلاب أداة فعالة للمراجعة النهائية وتحقيق أفضل النتائج.

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