نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس على بوابة التعليم الفني

كتب- أحمد الجندي:

تتزايد حالة الترقب بين طلاب التعليم الفني وأولياء أمورهم في مختلف أنحاء الجمهورية مع اقتراب موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس، وذلك بجميع تخصصاتها الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية، سواء في نظام الثلاث سنوات أو الخمس سنوات، والتعليم المهني والمزدوج والتكنولوجي التطبيقي.

استمرار أعمال التصحيح ورصد الدرجات

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في أن كنترولات التعليم الفني تواصل حاليًا أعمال التصحيح وتجميع الدرجات والمراجعة الدقيقة داخل لجان النظام والمراقبة، استعدادًا لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس فور الانتهاء من هذه المرحلة بالكامل، وذلك لضمان دقة النتائج وتحقيق العدالة لجميع الطلاب.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

وأوضحت وزارة التعليم أنها ستتيح للطلاب إمكانية الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس مجانًا من خلال البوابة الرسمية للتعليم الفني عبر الإنترنت، وذلك بمجرد اعتماد النتائج ونشرها رسميًا، ويمكن للطلاب الدخول على الرابط التالي فور تفعيله: هنا

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