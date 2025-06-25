كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم عن الشكل النهائي لامتحان مادة التاريخ المقررة على طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة لعام 2025، مؤكدة أن هذه المادة تُعد ضمن المواد الأساسية التي تضاف إلى المجموع الكلي للطالب، حيث يعقد امتحان التاريخ لطلاب الثانوية العامة غداً الخميس الموافق 26 يونيو.

وأوضحت الوزارة أن منظومة التقييم الجديدة تركز بشكل أكبر على قياس مدى فهم الطلاب وتحليلهم للمادة، بدلًا من الاعتماد على الحفظ فقط، مع مراعاة التوازن في توزيع الدرجات بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين للامتحان.

تفاصيل نظام الامتحان الجديد لمادة التاريخ 2025

وأضافت الوزارة، أن الامتحان من 46 سؤالًا متنوعًا، منها 44 سؤالًا بالاختيار من متعدد، إلى جانب سؤالين يتم الإجابة عنهما بطريقة مقالية.

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