بالأسماء والصور.. ننشر أوائل الشهادة الإعدادية في أسوان

أسوان – إيهاب عمران:

وجّه محمود بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، التهنئة للطلاب العشرين الأوائل على مستوى محافظة أسوان ولأسرهم، مشيدًا بتفوقهم وتفانيهم الدراسي، ومؤكدًا أن هذا الإنجاز ثمرة اجتهادهم ودعم ذويهم.

جاء ذلك بعد اعتماد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسي 2024/2025، حيث بلغت نسبة النجاح 76.9%. كما اعتمد المحافظ نتائج الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة 88%، والمكفوفين، والصم وضعاف السمع، والتلمذة الصناعية بنسبة نجاح 100%.

وأضاف "بدوي" أن عدد المتقدمين للامتحانات بلغ 27,927 طالبًا وطالبة موزعين على 189 لجنة امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وينشر "مصراوي" أسماء وصور ودرجات الطلاب العشرين الأوائل على مستوى المحافظة.