غدًا.. انطلاق امتحانات الفيزياء والتاريخ لطلاب الثانوية العامة 2025

كتب- أحمد الجندي:

يستعد طلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2025، بنظاميه الجديد والقديم، لخوض جولة جديدة من ماراثون الامتحانات غدًا الخميس الموافق 26 يونيو 2025، حيث يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ ضمن اختبارات الدور الأول في جميع لجان الثانوية العامة 2025.

ويخوض طلاب شعبة علمي علوم وعلمي رياضة امتحان مادة الفيزياء، بينما يتقدم طلاب الشعبة الأدبية لامتحان مادة التاريخ، وسط استعدادات مكثفة من قبل وزارة التربية والتعليم لضمان سير الامتحانات بسلاسة وأمان داخل اللجان.

الجدير بالذكر، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الشكل النهائي لامتحان مادة الفيزياء لطلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2025، والذي من المقرر أن يخوضه طلاب شعبة علمي علوم وعلمي رياضة يوم غدٍ الخميس، وذلك طبقًا للجداول الرسمية المعتمدة من الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم.

وأشارت الوزارة إلى أن اختبار مادة الفيزياء لهذا العام يتضمن 46 سؤالًا، تنقسم إلى سؤالين مقاليين و44 سؤال اختيار من متعدد، ويبلغ إجمالي درجات الامتحان 60 درجة، حيث تُخصص 56 درجة لأسئلة الاختيار من متعدد، في حين تبلغ درجات الأسئلة المقالية 4 درجات فقط.

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