رئيس جامعة قناة السويس يتفقد امتحانات كلية الألسن

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

أجرى الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، جولة تفقدية بكلية الألسن لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني، برفقة الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك في إطار حرص الجامعة على ضمان انتظام العملية الامتحانية بكافة الفرق الدراسية والبرامج الأكاديمية.

وكان في استقبال رئيس الجامعة خلال الجولة التفقدية كل من الدكتور صفوت عبد المقصود، عميد الكلية، والدكتور طارق أبو الميلة، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد شعبان، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، حيث تفقدوا لجان الامتحانات وتأكدوا من الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة وفق اللوائح الجامعية، وسط أجواء من الهدوء والانضباط.

وشهدت الفترة الصباحية اليوم انعقاد امتحانات الفرقة الثانية بنظام الفصلين الدراسيين، حيث أدى 430 طالبًا وطالبة امتحاناتهم في مادتي الترجمة والدراسات اللغوية، موزعين على خمسة أقسام هي: الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الصينية، والتركية، وسط التزام كامل بالإجراءات التنظيمية والتدابير الأكاديمية.

ومن المقرر أن تستمر امتحانات الفرقة الثانية حتى 29 يونيو الجاري، فيما تختتم امتحانات الفرقة الرابعة بمناقشة قاعة البحث في الأول من يوليو، كجزء من استكمال متطلبات التقييم النهائية وفقًا لمعايير الجودة التعليمية.

كما تختتم غدًا امتحانات البرامج المميزة للكلية للمستويين الأول والثاني، والتي تشمل برامج الترجمة التخصصية باللغات الإنجليزية، الألمانية، والصينية، في ضوء التزام الكلية بالجدول الزمني المعتمد، وحرصها على تنظيم الامتحانات بدقة وكفاءة.

وأكد الدكتور ناصر مندور خلال جولته، أن انتظام الامتحانات في جميع البرامج يعكس جدية الطلاب واستعداد الكلية الكامل، مشيدًا بالجهود التنظيمية المبذولة لضمان بيئة امتحانية مستقرة وآمنة لجميع الطلاب.