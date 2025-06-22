كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني التابع لغرفة العمليات المركزية، نجح في تحديد وضبط المتورطين في واقعة تصوير وتداول أسئلة امتحان مادة اللغة العربية لطلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025.

وقد تمكن الفريق المعني بمراقبة سير الامتحانات، من خلال منظومة الكاميرات المتصلة مباشرة بغرف العمليات المركزية والفرعية بالمديريات التعليمية، من رصد المخالفين الذين قاموا بنشر صور من أسئلة الامتحان عبر مجموعات الغش الإلكتروني على تطبيق "تليجرام"، وذلك في وقت قياسي عقب بدء اللجنة.

وأكدت الوزارة أنه تم التعامل الفوري مع الواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين، تمهيدًا لإحالتهم إلى الجهات المختصة، وفقًا للضوابط والقوانين المنظمة للامتحانات.

وجددت الوزارة تأكيدها على استمرار تطبيق أقصى درجات الحسم في مواجهة أي محاولات للغش أو الإخلال بنظام الامتحانات، حفاظًا على نزاهة العملية الامتحانية وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

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